سفير هولندا يبحث مع حكومة الوفاق التحضيرات لمؤتمر برلين

قال سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، إنه «عقد لقاءات جيدة» مع مسؤولين في حكومة الوفاق؛ لدعم المناقشات حول مؤتمر برلين، والمحادثات بين الليبين، كما تناول مسألة احترام حقوق الإنسان.

وأوضح تومرز أن زيارته إلى ليبيا جاءت لدعم المجتمع، خصوصًا في طرابلس، معقبًا: «سأرجع قريبًا»، حسب تدوينته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

والتقى تومرز، أمس الإثنين، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، حيث تناول الطرفان مذكرتي التفاهم، اللتين وقعتهما الحكومة مع تركيا، بشأن التعاون الأمني والصلاحيات البحرية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين والجهود الأممية في هذا الشأن.

وقال سيالة إن «هذه التفاهمات تتماشى مع القانون الدولي ولا تمس سيادة أي دولة»، مبديًا حرصه على «التواصل مع كل الدول والانفتاح عليها لإبرام تفاهمات كهذه (مذكرتا التفاهم مع تركيا)».

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وبعدها اجتمع تومرز مع وزير الداخلية، فتحي باشاغا، حيث أكد دعم بلاده حكومة الوفاق، لافتًا إلى أن «الوضع الأمني في طرابلس مستقر والحياة تسير بشكل طبيعي».

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