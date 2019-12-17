الرقابة الإدارية تحذر الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت من تواصل الاعتصام

دعا مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت محمد أذياب رئيس جامعة سرت إخطار كافة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بضرورة الالتزام بالواجبات الوظيفية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح أبواب الجامعة والكليات أمام الطلبة للدراسة وعدم صرف مرتبات أي موظف أو عضو هيئة تدريس منقطع عن العمل.

وقال أذياب في خطاب موجه لرئيس جامعة سرت إن فرع هيئة الرقابة لاحظ إقفال الكليات والإدارات الفنية والإدارية وانقطاع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن العمل وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام القانون.

وأشار أذياب إلى دخول “الموظفين وأعضاء هيئة التدريس باعتصام والامتناع عن العمل لحين تحقيق مطالب تتعلق بامتيازات مالية” الأمر الذي يعد مخالفة للقانون.

وأوضح أذياب “أن انقطاع الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عن العمل يمنع عنهم حق المرتبات وفقا للقاعدة القانونية “الأجر نظير العمل”.

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