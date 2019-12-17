الجارديان: قلق في حوض البحر المتوسط جراء اتفاق تركيا وحكومة الوفاق

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا بقلم باتريك وينتاور بعنوان “الوجود التركي في ليبيا يثير القلق في حوض البحر المتوسط”.

ويرى الكاتب أن خطر الاشتباك العسكري في البحر المتوسط بات وشيكا بعد المحادثات التي أكدت فيها تركيا استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة.

إذ قد تدفع مثل هذه الخطوة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يُعتقد أنه يخطط لهجوم حاسم على حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس. وهذا قد يدفع الإمارات ومصر اللتين تدعمان حفتر إلى المشاركة أيضا.

ويشير وينتاور إلى أن اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي تتيح للسراج طلب التدخل العسكري التركي في أي وقت. كما تعزز الاتفاقية التعاون في مجال الاستخبارات والدفاع بعد أن كان الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني يقتصر على الطائرات بدون طيار.

والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع التركي خولوصي أكار مع السراج على هامش مؤتمر دبلوماسي كبير في العاصمة القطرية الدوحة في عطلة نهاية الأسبوع. وقال أوغلو إنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي لإرسال قوات من قبل حكومة الوفاق الوطني، لكنه أضاف أن “إرسال القوات هو أسهل طريقة”.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قد قصف مطار بلدة مصراتة الساحلية الليبية في تحذير إلى تركيا بعدم إرسال قوات عسكرية أو المزيد من الإمدادات.

وقال الكاتب إن الأمم المتحدة أعلنت أن تركيا تخترق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، لكن يبدو أن تركيا مصممة على عدم السماح لطرابلس بأن صبح تحت سيطرة الوطني الليبي الذي أعلن أنه يريد تطهير طرابلس من الإرهابيين، بينما يصفه خصومه بأنه معاد للديمقراطية.

والتقى سراج مع السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب على هامش مؤتمر الدوحة للتحذير من التدخل الروسي. كما حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدم تقديم دعم للجيش الوطني الليبي.

وكجزء من اتفاق مشترك بين تركيا وحكومة طرابلس وضع الجانبان أيضًا مذكرة تفاهم بشأن حقوق التنقيب في البحر المتوسط أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان. وقالت أثينا إن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحصرية سارية المفعول تمنع اليونان من التنقيب حول جزيرة كريت وهي غير قانونية.

وقد طردت اليونان بالفعل السفير الليبي في أثنيا لكنها لم تنقطع بعد العلاقات الدبلوماسية.

إن أعمال أنقرة تخاطر بتشكيل ائتلاف مناهض لتركيا يضم اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا. اجتمعت هذه البلدان تحت مظلة منتدى شرق البحر المتوسط للغاز ،وهي شراكة خارجية مرتبطة بالطاقة ولكن في النهاية تم استبعاد تركيا منها. وتقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة بحوالي 122 تريليون متر مكعب.

حذرت تركيا الاتحاد الأوروبي من أنه ليس من حقه إعلان أن اتفاقها مع ليبيا غير قانوني.

وقال الكونجرس الأمريكي -هو أيضًا تدخل تركي غاضب في سوريا- إن استخدام نظام الدفاع إس -400 يعارض مع عضوية تركيا في الناتو ودعا إلى فرض عقوبات. حذر جراهام في الدوحة من أنه “إذا كان هناك تصويت في مجلس الشيوخ على فرض عقوبات، فسيحصل على تأييد 90 ٪ ، ويكون ضد حق النقض. الشيء الوحيد الذي فعله أردوغان والذي لم يستطع أحد فعله هو توحيد الجمهوريين والديمقراطيين “.

وفي إشارة إلى تدهور العلاقات بين تركيا والكونجرس الأمريكي -إن لم يكن البيت الأبيض- أصدر مجلس الشيوخ بالإجماع قرارًا رسميًا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وانضم إلى مجلس النواب في إدانة المذبحة الجماعية التي قُتل فيها 1.5 مليون شخص.

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