الفيتوري يقدم قراءة للمشهد في ذكرى توقيع الاتفاق السياسي

انتقد السياسي والصحفي الليبي مصطفى الفيتوري، الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات مؤكدا أنه ورطة ليبية بأيادي أجنبية.

وقال الفيتوري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “2015/12/17—2019/1/17 الذكرى الرابعة للاتفاق السياسي الليبي ورطة ليبية بأيادي أجنبية” إنه “في ستينيات القرن الماضي ومع بدء الحرب الباردة كان الاتحاد السوفييتي يشكل حكومات أوروبا الشرقية في الكرملن ويشحنها ليلا إلى دولها لتحكم باسمه هذا ما حدث في تشيكيا وفي بولندا وحتى ألمانيا الشرقية ما كان يخطر على بال الليبيين أو سواهم أن يتكرر هذا النموذج (الديمقراطي) في العصر الذهبي للديمقراطية في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين”.

وأضاف الفيتوري “فجأة ظهر العالم حريصا على ليبيا لدرجة أنه شكل لها حكومة جاهزة للعمل في الصخيرات في مثل هذا اليوم من عام 2015 لتمضي بضعة أشهر في تونس قبل أن تحل بطرابلس على ظهر فرقاطة إيطالية في مارس عام 2016 وتباشر عملها وفق المتاح وليس وفق القانون” “وهناك وقعت الحكومة – وبرضى كل أعضائها وللأمم المتحدة – في قبضة المليشيات في طرابلس لأنها وصلت إلى العاصمة وهي لا تملك أي تواجد أمني فعلي يحميها وحدث أن كنت في طرابلس تلك الأيام وعاصرت بعض من المفاوضات التي جرت وراء الكواليس بين بعض قادة المليشيات الأكثر عقلانية وذكاء وتوصلوا إلى أن قبول الحكومة، التي اعترفت بها الامم المتحدة في القرار 2259 الصادر في 23 ديسمبر 201، أفضل من رفضها لسبب بسيط جدا وهو أنها ستوفر في المستقبل القريب غطاء شرعيا لمليشيات أخذت كل مبررات وجودها تتأكل منذ العامين السابقين لتشكيل المجلس الرئاسي. يعني القدر والأمم المتحدة والإخوان تعاونوا ومدوا أنبوب أكسجين للمليشيات ووفروا لها الإمكانيات المالية التي كانت لا تستطيع الوصول إليها إلا نهبا ولكن هذه المرة بطريقة شرعية ومبررة من قبل الأمم المتحد نفسها”.

وأردف الفيتوري “اليوم تحل الذكرى الثالثة لاتفاق الصخيرات الذي أنتج الوفاق كحكومة وفاق من أجل الوفاق والاتفاق فإذا به تتحول إلى حكومة حرب وتفقير لليبيين وملاذ لشرعية المليشيات وبرضى العالم أجمع على الأقل وفق القرار 2259 “.

وتابع الفيتوري “المشكلة الحقيقية أن الاتفاق السياسي الذي أنتج الوفاق ليس به نص واحد يحدد متى ينتهي وهنا أحد أكبر مطباته التي تم فيها استغباء من وقعوا عليه (حتى لا نقول تواطؤهم التام)— وباعترافهم بعد ذلك – وتم ربط نهايته بإنجاز مهامه التي تم أنشائه من أجلها وهي: إعداد مسودة الدستور واستفتاء الليبي عليه وتنظيم انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وإدخال بعض الترتيب والاستقرار لحياة الليبيين وربما طوّر من نفسه وخطى خطوة نحو المصالحة الوطنية أي انجاز أخر مرحلة التحول الديمقراطي الموعود. كل هذا لم يحدث بل أن كل شئ تم مناقضا للاتفاق السياسي كليا ولم يزد حياة الليبيين إلا نكدا على نكدها وكدرها وفي نهاية العام الثالث لتأسيسه تحول الرئاسي، وحكومته وأي منهما لم ينل الثقة وفق نص المادة 4 من الاتفاق السياسي نفسه، إلى حكومة أمر واقع تخوض الحروب وتدافع عما تعتبره حقها وتدين من يعاديها أو حتى من ينتقدها بل وصارت توقع الاتفاقيات طويلة الأمد حول قضايا شائكة ومعقدة تمس مستقبل البلد وأهلها وسيادتها لسنوات قادمة مستعيدا إلى الذاكرة وقائع السوفييت وحكومات شرق أوربا صبيحة الحرب الباردة بل إن الرئاسي وحكومته صار يسلم الليبيين لدول أجنبية بعلمه أو بدونه ونتذكر هنا الإصرار على تسليم المواطن سيف الأسلام القذافي للجنايات الدولية وتسليم سلمان العبيدي لبريطانيا وقبله خطف كلا من بوشعاالة وأبو أنس الليبي”.

وتساءل الفيتوري “كيف تحولت حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة إلى كابوس لليبيين ومن المسؤول عن ذلك؟ الجواب سهل جدا. المسؤولية تقع على كل الذين تفاوضوا على الاتفاق السياسي في الصخيرات وكل الذين وقعوه وعلى الأمم المتحدة ولاحقا على الرئاسي وكل وزراءه المفوضين الذين صاروا جزء من عصابة محلية تّدار من قبل مافيا مقنعة بأسم الجيش والشرطة وسواهما”.

وختم الفيتوري “هنا يتحمل السراج مسؤولية خاصة كونه الرئيس وكونه من يوقع أغلب ما يتم أقراره”.

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