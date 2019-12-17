«الأرصاد» يحذر من صعوبة الرؤية نتيجة رياح مثيرة للغبار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح قوية تؤثر على غالبية مناطق البلاد، قد تصل سرعتها في بعض الأحيان إلى 50 كيلومترًا في الساعة، حيث تثير الأتربة والغبار، متسببة في صعوبة الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الثلاثاء على غالبية المناطق بين 17 و23 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق، وتنخفض يوم الخميس غربًا، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا غدًا، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 160 و23 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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