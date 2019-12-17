سلاح الجو يقصف تجمعًا لمسلحين في زليتن

زليتن-العنوان

شن سلاح الجو قصفا جويا على موقع للجماعات المسلحة في محيط معسكر ماجر بمدينة زليتن، دون ورود أي معلومات حول وجود أي خسائر.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي ضربة قوية فجر اليوم الثلاثاء في محيط زليتن الواقعة إلى الغرب من مدينة مصراتة.

وأعلنت زليتن بمكوناتها الأمنية والعسكرية حالة “النفير القصوى” وإطلاق عملية الحسم لدحر ما وصفته “عدوان قوات حفتر”.

وأكدت، في بيان لها، يوم الإثنين، تسخير كافة إمكانيات المدينة وقدراتها لموجهة القوات المسلحة.

وتشن القوات المسلحة غارات جوية على مواقع ومخازن الأسلحة والذخائر التابعة للمجموعات المسلحة الحليفة مع حكومة الوفاق.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يوم الخميس “ساعة الصفر” لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، قائلا: “اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة”.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، على أن ساعة الصفر أعلنت بعد أن اطمأنت القيادة بأن حسم المعركة سيكون قريبا.