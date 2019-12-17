مقتل اثنين وجرح ثلاثة من قوة حماية سرت في غارة جوية

أخبار ليبيا24

أعلنت قوة حماية وتأمين مدينة سرت التابعة لحكومة الوفاق مقتل اثنين وجرح 3 آخرين من عناصرها جراء قصف دورية تابعة لها في وقت قريب من اليوم الثلاثاء.

وقالت القوة في بيان مقتضب، “شهيدان و3 جرحى نتيجة قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر خلال استهدافه قبل قليل دورية تابعة لقوة حماية وتأمين سرت”.

وأفاد آمر قوة حماية سرت في تصريحات إن غارة للطيران المسير الموالي لحفتر قصفت على البوابة الغربية لمدينة سرت.

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني على “فيسبوك”، يوم الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا تابعة “لميليشيات” مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت.

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