عقيلة صالح يلتقي سلامة بالقاهرة

القاهرة-العنوان

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بمقر اقامته بالقاهرة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وتناول معه مستجدات الوضع في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب للمبعوث الأممي عن فقدان اتفاق الصخيرات لأي قيمة قانونية باعتبار أن بنوده لم ينفذ منها أي شيء وأن استمرار حكومة الوفاق لهذا المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسي أثر في حياة الليبيين.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، أن المستشار عبر عن دهشته بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي رغم عزله قبل إبرام الاتفاق السياسي، كما تسأل عن موقف الأمم المتحدة من تهديدات الرئيس التركي بالتدخل العسكر في ليبيا.

وقال الصافي إن رئيس مجلس النواب طالب البعثة الأممية باتخاذ اجراءات سريعة لأبعاد فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين بالتساوي والاستماع لهم واحترام إرادتهم في برلين وغيرها.

وأضاف، أن سلامة أكد لرئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وطنية منفصلة تمثل الأقاليم الثلاث سيؤدي بالفعل إلى حدوث اتفاق بين الليبيين، ويضع له مؤتمر برلين مظلة دولية لرعايته ومراقبة تنفيذه.

وأكد الصافي أن رئيس مجلس النواب أبلغ سلامة بألا يكون في مؤتمر برلين اختيار لمن يحكم ليبيا تجنبا لما حصل في الصخيرات واحترام إرادة الشعب الليبي.