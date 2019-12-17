المسماري: تركيا دخلت حرباً علنية ضد الليبيين ستهدد دولاً اقليمية أخرى خاصة مصر

ليبيا – كشف المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري عن وصول شحنات من الأسلحة إلى مصراتة، مشيراً إلى أن باخرة تركية تحاول الرسو في ميناء الخمس البحري.

المسماري إعتبر في لقاء مع “العربية” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن تركيا دخلت حرباً علنية ضد الليبيين، مؤكداً بأن الأزمة ليست ليبية فقط بل هي أزمة إقليمية وأن التمدد التركي في ليبيا سيهدد دولاً أخرى خاصة مصر.

وقال إنه تم إسقاط مسيّرة تركية حاولت استهداف الجيش، مضيفاً أن هناك تقدماً للجيش في محاور طرابلس خاصة مع تنفيذ غارات جوية على مواقع ميليشيات الوفاق في مصراتة.

وشدد على أن معركة طرابلس التي يخوضها الجيش ليست ضدّ المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق فقط بل ضدّ داعميها أيضاً وذلك في إشارة إلى تركيا. كما نوّه إلى أن المواجهة مع القوات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان ليست وليدة معركة طرابلس التي بدأت شهر أبريل الماضي بل هو نتيجة سنوات قامت خلالها أنقرة بدعم المليشيات بالسلاح والمعدات وتسهيل مرور الإرهابيين إلى ليبيا. وجاء على لسان المسماري خلال مؤتمر صحافي التداعيات الخطيرة للاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، معتبراً أنه سيتم بمقتضاها تسليم الأمن الليبي بكل أسراره وخصوصيته للأتراك وستصبح سياسية الأمن والدفاع الليبية والسياسة العامة في ليبيا أصبحت تحت رعاية تركية مباشرة. وأضاف في هذا الشأن “آخر تصريحات لمسؤولين أتراك تقول إن الاتفاقية هي للدفاع عن حكومة معترف بها دولياً لكن إذا كان الأمر كذلك فلا بد من الدفاع عنها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أعطاها الشرعية”. المسماري لفت إلى قرب استلام حكومة الوفاق دعم عسكري من تركيا يتمثل في طلائع من الضباط لتقييم الأوضاع في طرابلس وآليات وتجهيزات عسكرية إلى المليشيات المسلّحة، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بإقامة قاعدة تركية على أراضيه. وتابع قائلاً:”أردوغان يسير في الطريق الخطأ نحو استثماراته ومطامعه في ليبيا بهدف تثبيت الإخوان على الأراضي الليبية كي تكون ليبيا قاعدة انطلاق إرهابية وإجرامية نحو دول الجوار خاصة مصر، مهدداً بتدمير أي سفينة تخرج من تركيا وتدخل المياه الإقليمية الليبية وأي طائرة شحن عسكرية أو مدنية تدخل المطارات المشبوهة الثلاثة في مصراتة و طرابلس وزوارة.

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