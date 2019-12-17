الكرملين: بوتين سيناقش مع أردوغان الوضع في ليبيا

ليبيا – صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

بيسكوف وفي تصريح نقلته قناة “روسيا اليوم” اليوم الثلاثاء قال:” بالطبع خلال الاتصالات القادمة سواء الهاتفية أو الشخصية سيتم بالتأكيد مناقشة موضوع ليبيا”، مؤكدا أن الأزمة الليبية أيضا تتطلب محادثات بين بوتين وأردوغان.

كما جدد بيسكوف موقف موسكو الداعي إلى وقف إراقة الدماء في ليبيا وإجراء حوار مباشر بين أطراف الصراع الدائر هناك.

الناطق ياسم الكرملين أكد دعم موسكو لأي جهود دولية من شأنها المساعدة في الخروج من الأزمة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية