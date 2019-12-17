عقيلة صالح يختتم جولته الخارجية

يصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء إلى ليبيا بعد اختتام جولته الخارجية التي زار خلالها مصر واليونان.

وتركزت المباحثات التي أجراها عقيلة مع مسؤولين من مصر واليونان على ضرورة سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، بحسب ما ذكره المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق أن صالح أكد خلال جولته “على موقف مجلس النواب الرافض للاتفاقية الباطلة دستورياً التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي نفسه الغير مدستر الذي انبثقت منه حكومة الوفاق”.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي وصل صباح اليوم إلى طرابلس واجتمع مع مسؤولي حكومة الوفاق، ومن المتوقع أن يتوجه بعدها للقاء القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي.

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