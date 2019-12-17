وزير الخارجية الإيطالي يصل طرابلس للقاء المسؤولين بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في زيارة قصيرة للقاء حكومة الوفاق. وكان في استقبال الوزير بمطار معيتيقة نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وتأتي زيارة دي مايو في إطار مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومتين الإيطالية والوفاق.

وقالت خارجية الوفاق، إن الوزير الإيطالي سيبحث مسألة “العدوان” على العاصمة طرابلس، ومذكرتي التفاهم التي وقعتها دولة ليبيا مع الجمهورية التركية.

ومن المتوقع أن يجري وزير خارجية إيطاليا زيارة إلى بنغازي للقاء القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة بالرجمة، كما سيجري زيارة إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن دي مايو سيجري خلال زيارته إلى ليبيا لقاءات مع كل من رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، نائبه أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وذكرت أنه وبعد ذلك مباشرة، سينتقل دي مايو إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، بينما ستكون المحطة الأخيرة للرحلة في طبرق، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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