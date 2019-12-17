عقب أزمة إتفاقية أردوغان – السراج.. وزير خارجية اليونان يلتقي العاهل السعودي

ليبيا – إستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضحت أنه جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات في المنطقة بعد أيام من الخلافات مع تركيا على وقع الإتفاق البحري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والتي إعتبرته وزارة الخارجية اليونانية إنه يزعزع المنطقة.

وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

يشار إلى أن اليونان قامت بطرد السفير الليبي الأسبوع الماضي رداً على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

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