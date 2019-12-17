خلال لقائه سلامة .. النايض يؤكد ضرورة إنهاء استحواذ السراج وحكومته على السلطة

التقى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم في القاهرة بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني وليامز، وذلك لمناقشة اخر التطورات في الملف الليبي بمساراته المختلفة.

النايض وخلال اللقاء سلم المبعوث الأممي نسخا رسمية من آخر رسالتين مفتوحتين كان مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة قد وجههما إليه خلال الأسابيع الماضية، محذرا من اتفاقيات السراج وأردوغان ومؤكدا بطلانها.

كما نوه بضرورة إنهاء استحواذ السراج وحكومته على السلطة ومقدرات ليبيا المالية بانتهاء السنة الرابعة من حكمه بحلول السابع عشر من ديسمبر ألفين وتسعة عشر.

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