«الأرصاد»: رياح قوية على الساحل.. وارتفاع الموج يصل إلى 2.75 متر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين، من رياح جنوبية شرقية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى بنغازي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، وكذلك من ارتفاع الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت إلى 2.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

– الرياح جنوبية شرقية بوجه عام على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة، غدًا الأربعاء، على الخمس ومصراتة.

-ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا صباح غدٍ الأربعاء، على ساحل مصراتة.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

– السماء قليلة السحب.

– الرياح جنوبية شرقية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم الثلاثاء، على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة، صباح غدٍ الأربعاء، على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب إثارة الأتربة، والبحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب صباح اليوم على ساحل رأس لانوف.

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