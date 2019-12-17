سعر الدولار يقفز ويتخطى حاجز الـ4 دنانير

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدينار مع عودة التداولات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس و زليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 13:00 بــ 4.060 دنانير مرتفعا بذلك ما مقداره 7 قروش عن إغلاق الإثنين بينما ارتفع اليورو ما مقداره 6 قروش مسجلا 4.500 دنانير، وارتفع سعر الذهب عيار 18 كسر وبيع الغرام الواحد منه بـ142 دينار.

هذه الارتفاعات ساهمت في صعود قيمة الليرة التركية أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وبيعت بـ70 قرشا، بينما زادت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي بمقدار 4 قروش مُسجلاً 1.410 دينار أما الجنيه المصري فقد صعد بمقدار قرشين وبيع ظهر اليوم بـ0.220 قرشا.

وكان رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي قال لـ218 بأن المصارف التجارية ستتوقف أيضا عن قبول معاملات مخصصات أرباب الأسر الإضافية عن العام 2018 نهائيا اعتبارا من آخر الشهر الجاري.

وأضاف السيوي أن بعض المصارف التجارية أعلنت عن موعد إغلاق منظومة مخصصات أرباب الأسر التي ستتوقف على إثرها مدة أقصاها 10 أيام بسبب إغلاق الحسابات السنوية للمصارف و تعد بطاقات المخصصات مصدر رئيسي لتغذية السوق السوداء بالعملة الصعبة.

وأوضح تاجر عملة في تصريحات لـ218 اليوم سبب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية متأثرة بارتفاع سعر الدولار قائلا أن عوامل قبول معاملات المخصصات ساهمت بشكل مباشرة في ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

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