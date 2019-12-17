بلحيق: عقيلة صالح يعود لأرض الوطن بعد ختام جولته إلى مصر واليونان

أنهى اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جولته الخارجية إلى كل من مصر واليونان، والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إن المستشار صالح الذي سيعود اليوم إلى أرض الوطن، أكد خلال جولته على موقف مجلس النواب المتمثل في ضرورة سحب الاعتراف الدولي من حكومة فايز السراج غير الشرعية، والتي أصبحت تشكل خطرا على سيادة ليبيا ومصالح شعبها، كما أكد على موقف البرلمان الرافض للاتفاقية الباطلة دستوريا، التي وقعها السراج مع الرئيس التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي غير القانوني، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق.

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