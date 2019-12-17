الخارجية المصرية ترد على بيان الرئاسي بشأن تصريحات السيسي

علقت الخارجية المصرية على البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي بخصوص تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إن الوضع في ليبيا يمس أمن بلاده القومي.

المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد عبد الحافظ وعبر حسابه الرسمي في تويتر، تساءل عن هوية المجلس الرئاسي الذي يخاطب مصر، مشيرا إلى اعتراف مصر السابق بالمجلس المكون من تسعة أعضاء والذي لم يعد كذلك في الوقت الحالي.

وكان الرئيس المصري قد صرح بأن القاهرة تملك القدرة على التدخل المباشر في ليبيا لكنها لم تفعل ذلك احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي، ما اعتبره المجلس الرئاسي تدخلا منه في الشأن الليبي.

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