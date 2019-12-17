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الخارجية المصرية ترد على بيان الرئاسي بشأن تصريحات السيسي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

علقت الخارجية المصرية على البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي بخصوص تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إن الوضع في ليبيا يمس أمن بلاده القومي.

المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد عبد الحافظ وعبر حسابه الرسمي في تويتر، تساءل عن هوية المجلس الرئاسي الذي يخاطب مصر، مشيرا إلى اعتراف مصر السابق بالمجلس المكون من تسعة أعضاء والذي لم يعد كذلك في الوقت الحالي.

وكان الرئيس المصري قد صرح بأن القاهرة تملك القدرة على التدخل المباشر في ليبيا لكنها لم تفعل ذلك احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي، ما اعتبره المجلس الرئاسي تدخلا منه في الشأن الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الرد يجب ان يكون من وزارة الدفاع لا الخارجية وان كنت اعلم ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل فى صمت عكس اردوغان جعجعة على الفاضى وتسبب فى سحق الخوان فى كل مكان بعد ان عيشهم فى اوهام حتى ظن صراصير الخوان قادرة على مواجهة الاسود حتى لو استعانت بكلب الخوان اردوغان الذى يمكن اساكته بعظمة صغيرة تلقيها اليه المهم ان مسافة السكة بين قاعدة محمد نجيب ومصراطة قريبه اعتبروها مناورة مشتركة مع الجيش الوطنى الليبى للتدرب على سحق عدو ارهابى محتمل فى مصراطة وطرابلس حيث يشترك فى المناوة مائة الف جندى مصر فقط مع الف دبابة ومئاتى طائرة واسطول البحر الابيض وبس ويمكن ان تكون مدة المناورة اسبوع وتعود القوات الى قواعدها بالسلامة ويعيش الشعب والجيش الليبى فى امن وامان بعد سحق الخوان فليبيا خط احمر لمصر مثل سيناء التى تم سحق الارهابيين الذين ارسلهم اردوغان وان الاوان ان تسحقوا من ارسلهم لليبيا بحكم الخبرة المكتسبة فى سيناء

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