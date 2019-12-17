ماذا في لقاء السراج و وزير الخارجية الإيطالي ؟

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ،صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وزير الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

و بحسب ما افاد به المكتب الإعلامي فإن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، جدّد، دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني، ولجهود مؤكدا أن لا حل عسكري للازمة الليبية وإن بلاده تؤيد جهود المبعوث ألأممي غسان للعودة للمسار السياسي، وتأمل ان يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الازمة الليبية توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي.

من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي “أننا نتابع الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين، مؤكداً على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون اَي إقصاء” ،مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر.

كما تناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.

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