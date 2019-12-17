مغيب : الرئاسي فرض على الشعب وقراراته واتفاقياته باطلة وغير شرعية

قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن المجلس الرئاسي فرض على الشعب الليبي ولهذا فهو غير شرعي، وتعد كل القرارات الصادرة عنه وكل الاتفاقيات التي وقعها غير قانونية وغير شرعية.

مغيب وفي تصريح أمس لقناة ليبيا، طالب بمحاكمة كل الأعضاء الذين بقوا في المجلس الرئاسي، محملا إياهم مسؤولية كل التجاوزات والمخالفات القانونية والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي.

كما طالب الأمم المتحدة بعدم تجديد الاعتراف بهذا الجسم الذي وصفه بالميت سريريا، مشيرا إلى أن مجلس النواب يعمل من أجل تحشيد دولي لسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي وإعلان فشل الاتفاق السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا