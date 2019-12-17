الوطنية للنفط في بنغازي تُدين بيع حصة ماراثون

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، الاثنين، بياناً أدانت فيه بيع حصة ماراثون الأمريكية بامتيازات الواحة البالغة 16.33 بالمئة لشركة توتال الفرنسية التي أقرتها مؤسسة النفط في طرابلس.

ووصف البيان الخطوة بالمخالفة للقوانين المنظمة لقطاع النفط الصادرة في عام 1955 -1970 وأشار البيان الذي تحصلت 218 على نسخة منه إلى أن كافة الحجج التي أطلقتها المؤسسة في طرابلس غير حقيقية.

وورد في البيان أنه لا صحة لما ورد عن لسان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة بأن الأخيرة لا تمتلك الموارد المالية الأمر الذي دفعها لبيع الامتيازات واستند البيان على قوة المركز المالي للمؤسسة مع إمكانية تدخل القطاع المصرفي للاستثمار فيه بدل بيعه لتوتال.

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