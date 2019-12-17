شركة الكهرباء تشارك في الملتقى البيئي الثاني

شاركت الشركة العامة للكهرباء، في فعاليات الملتقى البيئي الثاني، الذي عقد اليوم الثلاثاء، تحت شعار «البيئة واقع عمل ورؤية مستقبلية» بفندق «كورنثيا».

وتناول الملتقى عديد القضايا الخاصة بالبيئة، كما نقاش عدة محاور منها «وضع تعاون مشترك بين القطاعات الصناعية في مجال الإصحاح البيئي، وتكوين قاعدة لربط القطاعات الصناعية بالجامعات والمراكز البحثية، وتشكيل فريق عمل تسند إليه مهمة الإعداد والتحضير للملتقيات القادمة ومتابعة التوصيات»، حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وحضر فعاليات الملتقى وزير الاقتصاد، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مجلس الشركة الليبية للحديد والصلب، ومندوب عن جامعة طرابلس، ومدير عام الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، وطلبة قسم البيئة بمعهد النفط، إضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في هذا المجال.

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