السوق الموازية: الدولار يتجاوز حاجز 4 دينارات

كسرت العملة الأميركية حاجز الأربعة دينارات في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، بصعوده أمام العملة الليبية لليوم الرابع على التوالي هذا الأسبوع. فقد ارتفع الدولار إلى 4.07 دينارا بعد أن سجل 3.99 دينار في تعاملات أمس الاثنين.

وصعد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 4.54 دينار، مقابل 4.44 دينار بلغها أمس، حسب تجار ومتعاملين.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 5.28 دينار من 5.20 جنيها سجلها أمس، كذلك زاد سعر صرف الدينار التونسي من 1.39 إلى 1.41 دينارا ليبيا؛ في حين استقرت الليرة التركية عند 0.70 دينار.

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