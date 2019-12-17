اجتماع لبحث تداعيات الاتفاقية المشبوهة وردود الأفعال تجاهها

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج أمس بديوان الوزارة في بنغازي، الاجتماع الثالث لمكتب المستشارين بالوزارة، لمناقشة تداعيات الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا، وردود الأفعال تجاهها دوليا وإقليميا .

الاجتماع الذي حضره مدير وأعضاء مكتب المستشارين ومدير إدارة الشؤون الأوروبية، ناقش المخرجات المتوقعة لمؤتمر برلين وكيفية الاستعداد للتعامل معها، إلى جانب التقرير النهائي لورشتي العمل اللتين تم عقدهما بمدينتي البيضاء وبنغازي في نوفمبر الماضي، بشأن تعديل القانون رقم اثنين لعام ألفين وواحد، الخاص بتنظيم العمل السياسي والقنصلي، استعدادا لإحالته إلى مجلسي الوزراء والنواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا