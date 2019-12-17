قوات الجيش الليبي تسيطر​​​​​​​ على طريق المطار

أعلن مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش ،بعد ظهر اليوم الثلاثاء ،عن سيطرة قوة الاقتحام 35 التابعة له على طريق المطار الممتد من كوبري المطار إلى طريق مفترق لاصفاح وحتى النقلية.

وقال الخرطوش ،إن قوة الاقتحام بعد سيطرتها تبدأ عملياتها في منطقة لاصفاح بالسيطرة على مراصد “الحشد المليشياوي” بداية من مسجد صلاح الدين في منطقة لاصفاح ،مشيرا أن اللواء 106 مجحفل صحبة الكتيبة 84 وكتيبة عقبة بن نافع وكتيبة 21 صاعقة يسيطر بالكامل على شارع الغاز.

هذا و أكد الخرطوش أن تقدم قوات الجيش لازال مستمرا في محيط العيادة وصيدلية الجسر ،مع تواصل اشتباكات متقطّعة بين القوات المسلحة وقوات الوفاق و المساندين لها ،في عدد من المحاور بضواحي العاصمة طرابلس.



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