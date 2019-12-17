السيسي: لن نسمح بإقامة دولة للمليشيات والإرهابيين في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح بإقامة “دولة للميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة” في ليبيا.

وشدد السيسي على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها دولتي ليبيا والسودان لمصر، باعتبارهما دُول جوار مباشر لمصر وأمنهما مرتبط بأمن مصر القومي.

وكان الرئيس المصري قد أكد دعم بلاده للجيش الوطني وأنها لن تتخلى عنه، مشددا على أن القاهرة لن تسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرار ليبيا.

وأضاف السيسي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن موقف مصر بشأن مذكرتي التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا يكون من خلال بيان لوزارة الخارجية.

وكان السيسي قد قال الأحد، إن حكومة الوفاق “أسيرة للمليشيات المسلحة والإرهابية في طرابلس”، مضيفا أن مصر بمقدورها التدخل في ليبيا لكنها تحترم الظرف الذي تمر به.

وشدد السيسي، خلال مخاطبته مشاركين بالمنتدى، أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا، وأن بلاده وحتى في اختلافها في أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي “لم تتآمر”.

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