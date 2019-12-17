الولايات المتحدة: يمكن لليبيين رسم طريق يوفر الأمن للجميع

أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها للمشاركين في الحوار الاقتصادي الأمريكي-الليبي العاشر الذي عقد في تونس.

وبينت سفارة الولايات المتحدة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنها تقدر المشاركين في الحوار من شرق وغرب ليبيا، بما في ذلك ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية، لمشاركتهم يومي 15 و 16 ديسمبر في تونس.

وأكدت السفارة أن المشاركة الواسعة في الحوار أكدت أنه بالإمكان إحراز تقدم مضيفة أنه من خلال الدعم الدولي الذي يشمل جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، يُمكن لليبيين رسم طريق من شأنه أن يوفّر الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

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