حكومة الوفاق الليبية: السراج يلتقي دي مايو ويثمن جهود روما لتخطي الأزمة

أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج بـ”دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة”، وذلك خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأكد السراج، حسبما جاء في مذكرة لحكومة الوفاق، خلال اللقاء على”العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين”، والذي بحث “عدداً من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية”.

ووفق حكومة الوفاق، فإن “الوزير الإيطالي أكد إن لا حل عسكري للازمة الليبية وإن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، للعودة للمسار السياسي، وتأمل ان يحقق مؤتمر برلين، المزمع عقده لبحث الازمة الليبية، توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي”.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين.

وفي هذا الصدد رأى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن “مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر”، مؤكداً إن “مواقف حكومة الوفاق ومعالجتها للأوضاع محلياً ودولياً تتخذ في إطار الثوابت الوطنية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي وتعزيز السيادة الوطنية”.

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