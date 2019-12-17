الأمم المتحدة: اختتام دورة تستهدف الناشطات في ليبيا

أختمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام حول إدماج المنظور الخاص بالنوع الاجتماعي في عملية الاستعراض الدوري الشامل.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن التدريب استهدف 15 ناشطة يمثلن مختلف المناطق الجغرافية ومن المهتمات بقضايا ذات صلة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز حقوق الإنسان.

وتهدف الدورة التدريبية إلى زيادة المعرفة لدى المشاركات بالتحليلات التي تراعي الفوارق بين الجنسين والرصد والأسلوب الأمثل في صياغة توصيات محددة وموجهة نحو اتخاذ إجراءات محددة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالنوع الاجتماعي.

وفي اليوم الأخير من الدورة التدريبية، وضعت المشاركات أسساً مفاهيمية لاستراتيجية قوية لحملات المناصرة والتواصل من أجل بناء الزخم اللازم لدورة المراجعة القادمة الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لسجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان والمقرر إجراؤها تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/ مايو 2020.

وكانت هذه الدورة التدريبية جزءاً من سلسلة دورات تدريبية أخرى استهدفت موظفين في الحكومة الليبية ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني.

وأوضحت البعثة الأممية أن الاستعراض الدوري الشامل لليبيا والذي سيُجرى في مايو 2020 يمثل فرصة هامة لحكومة ليبيا لإعطاء تقييم صريح لحالة حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها منذ عام 2015 للتصدي لهذه التحديات مضيفة أن منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة يبرزون كأدوات ذات أهمية قصوى في الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك القيام بالرصد والإبلاغ مع الأخذ في الحسبان الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الليبية في المراجعة السابقة للاستعراض الدوري الشامل والتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

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