القوات المسلحة تسيطر على طريق مطار طرابلس

طرابلس-العنوان

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء سيطرة قوة الاقتحام 35 التابعة له على طريق المطار الممتد من كوبري المطار إلى طريق مفترق لاصفاح وحتى النقلية.

وذكر، المنذر الخرطوش، مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة، أن قوة الاقتحام بعد سيطرتها تبدأ عملياتها في منطقة لاصفاح بالسيطرة على مراصد “الحشد المليشياوي” بداية من مسجد صلاح الدين في منطقة لاصفاح.

وأفاد الخرطوش، أن اللواء 106 مجحفل صحبة الكتيبة 84 وكتيبة عقبة بن نافع وكتيبة 21 صاعقة يسيطر بالكامل على شارع الغاز، مشيرًا إلى أن التقدم لازال مستمرا في محيط العيادة وصيدلية الجسر.

وتجدّدت الاشتباكات بين القوات المسلحة والمجموعات المسلحة فجر اليوم الثلاثاء في عدد من المحاور بضواحي العاصمة طرابلس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، مساء الإثنين، أنّ القوات المسلحة أحرزت تقدماً جيدا منذ بدأ عملية اقتحام العاصمة طرابلس، وسيطرت على مواقع استراتيجية، مثل محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.