سيناتورة إيطالية: لسنا جهة فاعلة أو وسيطة في ليبيا

قالت سيناتورة إيطالية معارضة إن بلادها “ليست جهة فاعلة أو وسيطة في ليبيا”، وأن “حكومتنا بدون استراتيجية” بشأن ليبيا دائما.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ستيفانيا كراكسي، أن “القضية الليبية تجسد التهميش التدريجي لبلادنا على الساحة الدولية وفي منطقة المتوسط، وبشكل عام، انخفاض بالقدرة على التأثير في مجال الواقع الأوروبي”، وهو “ثمرة الصراعات القائمة بين الشركاء في الاتحاد أيضا”.

وذكرت كراكسي أنه “من جانبنا، نحن مستمرون بالإعلان عن نوايا حسنة ولقاءات غير مجدية”، التي “لا ينبثق عنها سوى قلة وعي الأغلبية والحكومة بعدم الثقل الواضح لموقفنا في ليبيا، وحيث لا نرى استراتيجية جديرة بهذه التسمية، قادرة على عكس التوجه الحالي وتصحيح أخطاء الماضي”.

وتابعت السيناتورة المعارضة، “نحن لا نعتبر جهة فاعلة حازمة على طرف ما، ولا يُنظر إلينا كوسطاء، وهو خطأ سندفع ثمنه غالياً!”، مبينة أن “الجهات الفاعلة الليبية لا تعتبرنا في الواقع، أهلا بالثقة أو نقطة مرجعية”.

وأشارت كراكسي الى أن ما سلف ذكره، “رائعة فنية نشكر الحكومات الأخيرة عليها، حتى أنني قرأت هذا الصباح، أن رئيس وزراء أسبق أيضاً، فطن إلى أنه في هذه السنوات، فقدت إيطاليا الفرصة لتصبح لاعباً ثالثًا في مجال الصراع الليبي”.

وخلصت سيناتورة (فورتسا إيتاليا) إلى القول “من المؤسف أننا ننسى الإشارة إلى من هو المخطئ، أية حكومات وقوى سياسية!”، وأنه “استناداً لما تم تأكيده في الماضي، سنبقى بالطبع وكما هي الحال دائمًا، نفتقر إلى النقد الذاتي بشكل متزايد”.

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