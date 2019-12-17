مؤسسة النفط تعلن عودة حقل الغاني للإنتاج بقدرة 5000 برميل يومياً كمرحلة أولى

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الهروج للعمليات النفطية قد تمكنت أمس الاثنين اعادة انتاج حقل الغاني وبمعدل انتاج يومي يصل الى 5000 برميل يومياً كمرحلة أولى،لافتاً إلى أن القدرة الإنتاجية ستصل لهذا الحقل في الفترة القادمة إلى 8000 برميل في اليوم الواحد.

المؤسسة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنها تملك حصة تبلغ 88 بالمئة من شركة الهروج للعمليات النفطية والتي تقوم بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة فيما تملك شركة سنكور الكندية حصة 12 بالمئة حسب اتفاقية الابسا النمط الرابع المعتمدة سنة 2008.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية