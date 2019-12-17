دي مايو في طرابلس للقاء حكومة الوفاق

طرابلس-العنوان

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء زيارة قصيرة إلى العاصمة طرابلس للقاء المسؤولين بحكومة الوفاق، حيث كان في استقباله بمطار معيتيقة نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وقالت خارجية الوفاق، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومتين الإيطالية والوفاق.

وقالت، “إن الوزير الإيطالي بحث مسألة “العدوان” على العاصمة طرابلس، ومذكرتي التفاهم التي وقعتها دولة ليبيا مع الجمهورية التركية”، والتي سبق أن أعلنت إيطاليا رفضها.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية؛ فإن من المتوقع أن يجري وزير خارجية إيطاليا زيارة إلى بنغازي للقاء القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة بالرجمة، كما سيجري زيارة إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.