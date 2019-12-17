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السراج لـ وزير الخارجية الإيطالي: يجب دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين دون إقصاء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء في طرابلس ووزير الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو والوفد المرافق له وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد طاهر سيالة وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

الوزير الإيطالي نقل للسراج وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تحيات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مجدداً دعم إيطاليا لحكومة الوفاق ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد دي مايو على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وإن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للعودة للمسار السياسي، مبدياً أمله بأن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية توافقاً بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين مشيداً بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة.

وقال إونه يتابع الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين، مشدداً على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور و تبادل وجهات النظر، مبيناً أن مواقف حكومة الوفاق ومعالجتها للأوضاع محلياً ودولياً تتخذ في إطار الثوابت الوطنية وعلى رأسها وحدة التراب الليبي وتعزيز السيادة الوطنية.

كما تناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة غير الشرعية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اه يانافوخى هو السراح حمار وغبى ولا متصور ان الناس مثله اغبياء فبغض النظر عن كلامهم على لسان الوزير الايطالى كلام لم يقله عن دعم حكومة الوفاق برغم انه وسيط بين طرفين ومسئول عما يقول هو وغير ذلك اكاذيب للخوان تعودنا عليها لكن المضحك الكذبة الكبرى انه يحافظ على وحدة وسيادة البلاد الم يقرأ الاتفاق الذى وقع عليه مع اردوغان والذى يتحدث عن ليبيا كانها ولاية عثمانية اشتراها من مسطول لا يتحكم حتى فى المقر الذى يعيش فيه تحت رحمة مليشيات يبدوا ان السراج محشش ومسطول

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