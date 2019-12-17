218 تنشر حصريا قوائم لدواعش في معيتيقة

تحصلت “218” على قوائم حصرية تضم 64 متورطا في قضايا إرهابية من الموقوفين في سجن معيتيقة، حيث قام آمر قوة الردع عبد الرؤوف كارة، بتسليمها إلى النائب العام بعد أن طلبها السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا.

ووفق القوائم التي تنشرها “218” أسفل التقرير، يتبين أن جُل الواردة أسماؤهم من الجنسية التونسية، حيث بلغ عددهم 47 شخصا من أصل 64 متهما، ومن مصر 6، و3 فلسطينيين، واثنان من موريتانيا، ومثلهما من السودان، وواحد لكل من تشاد ومالي والجزائر وسوريا.

ويخضع المتهمون للإيقاف في سجن معيتيقة بطرابلس، منذ سنوات، على خلفية تهم الانتماء لتنظيمات إرهابية مثل النصرة والقاعدة وأنصار الشريعة وداعش.

وتأتي مطالبة السفير الألماني بهذه القوائم في وقت تستعد بلاده لعقد “مؤتمر برلين” الذي يعوّل عليه المجتمع الدولي كثيرا لمحاولة إنهاء الجمود السياسي في ليبيا عبر جمع الأطراف لاستئناف العملية السياسية المُعطّلة، إضافة إلى إيقاف إطلاق النار المستمر في ضواحي طرابلس منذ 4 أبريل الماضي.