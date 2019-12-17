الثني يبدي استياءه وانزعاجه الشديدين من تدني مستويات تنفيذ المشاريع الحكومية

أبدى رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني «استياءه وانزعاجه الشديدين» حيال ما ورد بتقرير حكومي عن مستويات إنجاز المشاريع الممنوح الإذن للتعاقد بشأنها من قبل مجلس وزراء الحكومة، الذي أظهر «تدنيا في مستويات تنفيذ المشاريع» الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني، اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بقاعة المرحوم إبراهيم بكار ضم عددا من رؤساء الهيئات والمؤسسات، ومديري المشروعات بالجهات العامة.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض التقرير المقدم من قبل إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء عن مستويات إنجاز المشاريع الممنوح الإذن للتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء.

وأضافت أن الثني «أبدى استياءه وانزعاجه الشديدين حيال ما ورد بالتقرير من تدن في مستويات تنفيذ المشاريع المقررة. وشدد على ضرورة تقديم موقف نهائي حول المشاريع المتدني نسب تنفيذها قبل نهاية شهر يناير 2020».

وأكد رئيس الحكومة الموقتة «أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بسحب هذه المشاريع كليا وتحمل تلك الجهات المسؤولية حيال تأخرها، مع تأكيد عدم صدور قرارات للإذن بالتعاقد مستقبلا إلا بعد حسم وضعية المشاريع المأذون بتنفيذها في السابق».

حضر الاجتماع مديرو المشروعات في كل من وزارة التعليم، ووزارة الصحة، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، والهيئة العامة للإسكان والمرافق، والهيئة العامة للمواصلات والنقل، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ومدير مكتب رئيس الحكومة الموقتة الطاهر محمد الطاهر، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس، ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

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