المكونات الاجتماعية والمدنية في الزنتان تؤكد تسخير إمكانياتها لصالح القوات المسلحة

أكد مجلس أعيان قبائل الزنتان ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس البلدي والقوة المساندة بالمدينة، أكدوا وضع كافة إمكانيات قبائل الزنتان تحت تصرف القوات المسلحة من أجل معركة التحرير الحاسمة.

ودعوا في بيان لهم كافة القبائل الليبية إلى تسجيل موقفها في معركة الوطن ضد قوى الظلام والبغي والتبعية، معلنين الجهاد ضد المستعمر التركي العثماني وتابعيه بحسب نص البيان، كما طالبوا مجلس النواب بالتواصل الحثيث مع كافة الأطراف الدولية من أجل سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومته الفاقدة للشرعية الدستورية.

وأكد الموقعون على البيان أن مجلس أعيان قبائل الزنتان هو الجسم الوحيد الذي يتكلم باسم المدينة، وأنه ستتم ملاحقة أي بيان من أي جهة مجهولة تدعي تمثيلهم قضائيا.

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