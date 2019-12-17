صالح لبوابة إفريقيا: لا مبرر لعقد جلسة للنواب في غات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لا مبرر لعقد جلسة للبرلمان في مدينة غات بالجنوب الليبي.

وقال صالح لبوابة إفريقيا الإخبارية “ليس هناك مانع من عقد جلسة في غات لكن الاجتماع في غات ليس مبررا لأننا في طبرق آمنين كما أن مقر المجلس الرسمي في بنغازي ومقره المؤقت طبرق لكن لا مانع من عقد اجتماع في أي بقعة مؤمنة في ليبيا”.

وحول أسباب عدم انتظام عقد جلسات البرلمان قال صالح نحن في حالة حرب وتم إعلان التعبأة في ليبيا فالسلطة التشريعية تسن القوانين فقط وعند اللزوم يجتمع مجلس النواب ويتخذ القرارات أما بالنسبة لصفة القائد الأعلى فهي لرئيس البرلمان الذي يعمل بها دون الرجوع للبرلمان وبالتالي ليس هناك ضرورة لذلك

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