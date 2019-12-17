مصر تُحرج الرئاسي بسؤال.. أين الأعضاء الـ9؟

ما أن أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا رداً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن حكومة الوفاق أسيرة للتشكيلات المسلحة، حتى جاء الرد مرة أخرى من الرئيس المصري والخارجية المصرية.

وفيما دعا الرئاسي السلطات المصرية إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، في إشارة لتدخلها في الأزمة ووقوفها وانحيازها لطرف من أطراف الصراع، رد السيسي مرة أخرى بأن ليبيا بالنسبة لمصر أمن قومي وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، مؤكداً دعم بلاده للجيش الوطني وأنها لن تتخلى عنه، مشددا على أن مصر لن تسمح لأي قوى المساس باستقرار ليبيا.

وعلقت الخارجية المصرية على بيان الرئاسي عن طريق المتحدث باسمها أحمد حافظ عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث تساءل “من هو المجلس الرئاسي الذي أصدر بيانا يتناول مصر؟”. مضيفاً أن ما يعلمه هو ان المجلس يتكون من 9 أشخاص..؟”. في إشارة منه إلى أن المجلس لا يملك حق القرار خاصة وان قرابة نصف أعضائه بين مستقيل ومقاطع.

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