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مصر تُحرج الرئاسي بسؤال.. أين الأعضاء الـ9؟

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما أن أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا رداً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن حكومة الوفاق أسيرة للتشكيلات المسلحة، حتى جاء الرد مرة أخرى من الرئيس المصري والخارجية المصرية.

وفيما دعا الرئاسي السلطات المصرية إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، في إشارة لتدخلها في الأزمة ووقوفها وانحيازها لطرف من أطراف الصراع، رد السيسي مرة أخرى بأن ليبيا بالنسبة لمصر أمن قومي وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، مؤكداً دعم بلاده للجيش الوطني وأنها لن تتخلى عنه، مشددا على أن مصر لن تسمح لأي قوى المساس باستقرار ليبيا.

وعلقت الخارجية المصرية على بيان الرئاسي عن طريق المتحدث باسمها أحمد حافظ عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث تساءل “من هو المجلس الرئاسي الذي أصدر بيانا يتناول مصر؟”. مضيفاً أن ما يعلمه هو ان المجلس يتكون من 9 أشخاص..؟”. في إشارة منه إلى أن المجلس لا يملك حق القرار خاصة وان قرابة نصف أعضائه بين مستقيل ومقاطع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • المضحك ان الخوان من المقتسمين من الذين جعلوا القرآن عضين اى قسموه الى اعضاء ياخذون ما يناسبهم ويتركون ما يتعارض مع اطماعهم فينفذوا ما نهى الله عنه من صفات اليهود والمنافقين ويقولوا القرآن دستورنا معاذا الله ان يشبه اى مسلم القرآن الكريم كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر ونفس الشئ يفعلوه فى اى اتفاق يدافعوا عنه ولا يلتزمون به وباعتراف الحيوان صوان كبير الخرفان انهم من شجع السراج على العمل بدون نيل ثقة البرلمان على طريقة ابودراع دون احترام لنواب الشعب ولو تخيلنا العكس ان السراج وقع هذه الاتفاقية مع مصر لكان الخوان او من طالبوا باعدامه بتهمة الخيانة العظمى .

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  • اتمنى من وزير الخارجية المصرى عقد مؤتمر صحفى عالمى فى وجود وزير خارجية الحكومة المؤقتة يعلن فيه الاعتراف بشرعية الحكومة التى نالت ثقة البرلمان والجيش الوطنى مع توزيع اسطوانات مدمجة عليها المستندات والفديوهات الاتية :-
    – قرار مجلس النواب بتكليف المشير خليفة حفتر بالصوت والصورة مع فديوهات للسراج وباشاغا وسيالة يعترفوا فيها بان المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب
    – حلف اليمين لقائد الجيش الوطنى امام مجلس النواب
    – جلسة مجلس النواب التى رفض فيها حكومة السراج
    – مستند من اتفتاقية الصخيرات يوضح الية اتخاذ القرار بالتوافق وان السراج لم يحلف اليمين الدستورية ومع ذلك سلمته الامم المتحدة للسلطة فى سقطة لا تغتفر
    – انتهاء عمل ااصخيرات منذ عامين وبفرض انتهاء صلاحية مجلس النواب يصبح الجهة الشرعية الوحيدة فى البلاد هو الجيش الوطنى لانه مكلف من المجلس وقت صلاحيته ولا يجوز اجراء اى تغيير له الا من خلال برلمان جديد منتخب وتصبح الحكومة المؤقتة التى نالت ثقة النواب حكومة تصريف اعمال

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