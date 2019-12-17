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شاهد..حفتر يلتقي وزير خارجية إيطاليا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • حفتر شايل سيفه . حفتر مسجد روما بحالها كما يقول عادل امام بالطليانى كفاية ان السراج بيستنجد بااردوغان بالطليانى ايوتا اى النجدة وكل الطرق تؤدى الى تحرير طرابلس وليس روما حيث تجد فى ميدان الجزائر بطرابلس مقر قيادة ايطالية وكنيسة تحولا لمسجد

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  • يقول لك حفتر جراتسى بالايطالى اى شكرا بالعربى اشرب طاسة الشاهى واتوكل على الله حفتر حفر خلاص مقابر جماعية للخوان والاتراك فى طرابلس ومصراطة انتهى الدرس ياطليان اتركونا نتسلى على الخوان واردوغان ليكونوا عبرة لكائن من كان يطمع فى ليبيا حتى الطليان

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