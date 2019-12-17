مستشفى بني وليد العام يستقبل مهاجرين اثنين مصابين بطلقات نارية

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، اليوم الثلاثاء، إن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل أمس، الإثنين، حالتين لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مصابين بطلقات نارية.

وأوضح التويجر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المهاجرين تعرضا للإصابة بالطلقات النارية جنوب بني وليد في الطريق المؤدي إلى بلدة نسمة، مشيرا إلى أن أحدهما أصيب في ساقه بينما أصيب الآخر في العين.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام أن المهاجرين تلقيا الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى، قبل تحويلهما إلى مستشفى زليتن العام بعد إتمام إجراءات التحويل.

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