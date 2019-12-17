قوة حماية سرت تعلن مقتل عنصرين من قواتها جراء قصف جوي على المدينة

أخبار ليبيا 24

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، عن مقتل عنصرين من قواتها جراء قصف جوي لمواقع عسكرية في المدينة اليوم الثلاثاء.

وقالت قوة حماية سرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم: “تنعي غرفة عمليات قوة حماية وتأمين سرت من آمر وضباط وضباط صف وجنود بكل فخر واعتزاز صالح محمد القاضي الشريف وموسى أحمد الشويهدي”.

وأضافت القوة، أن “العنصرين قتلا إثر قصف الطيران التابع لخليفة حفتر على مدينة سرت أثناء تأدية واجبهما الوطني، فكما قارعا الإرهاب في ملحمة البنيان المرصوص استمرا في تأدية مهامهما من تأمين وسلامة أمن الوطن والمواطن وحفاظا على الدين والأرض والعرض”، وفق قولها.

وتعرض عناصر من قوة تأمين وحماية سرت لقصف جوي من قبل طيران سلاح الجو الليبي عند بوابة الثلاثين في المدخل الغربي للمدينة، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى وأضرار مادية بمقر القوة.

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