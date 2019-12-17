القبض على متهم بسرقة مواشٍ ومحال تجارية بمنطقة سلطان شرق أجدابيا

أعلنت مديرية أمن أجدابيا مساء اليوم، الثلاثاء، أن أعضاء مركز الشرطة في منطقة سلطان (40 كلم شرق أجدابيا) ألقوا القبض على شخص متهم بسرقة مواش ومحال تجارية مختلفة بالمنطقة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مركز شرطة سلطان تلقى عدة شكاوى من المواطنين عن وقوع سرقات مختلفة بالمنطقة، منها سرقة المواشي ومحال تجارية وإطارات سيارات وسرقة بالإكراه دون معرفة هوية مرتكب هذه الجرائم.

وأوضحت أنه بعد التحري وجمع المعلومات والعمل على تحليلها وتحديد العوامل المشتركة بين الجرائم المبلغ عنها، تم التعرف على هوية المتهم والأماكن التي يتردد عليها والتي جرى من خلالها القبض عليه وإحالته إلى مركز شرطة سلطان للتحقيق معه.

وأضافت مديرية أمن أجدابيا أنه بعد التحقيق مع الشخص المتهم تبين أنه ليبي الجنسية يدعى (أ، ا، ع) اعترف بما نسب إليه بارتكابه مجموعة من السرقات مع عدد من المجرمين، مؤكدة إحالة القضية إلى النيابة العامة للاختصاص.

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