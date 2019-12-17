شاهد..المسماري يعلن عن تطورات عسكرية هامة

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،مساء اليوم الثلاثاء ،إن قوات الجيش في معركة مستمرة منذ ليلة الجمعة الماضية مع اعلان القائد العام خليفة حفتر لساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس ،مشيرا أن قوات الجيش أحرزت تقدّما كبيرا.

و أضاف المسماري في حوار مع قناة العربية الحدث ،تم اسناد كل المحاور بوحدات قتالية متدربة على اقتحام المدن و قتال الشوارع و قد نجحت هذه القوات ،في تحقيق تقدّم كبير جدا في محور مشروع الهضبة بإتجاه أبو سليم مجبرة قوات العدو على التراجع وهي تقوم بقصف مدفعي من داخل حي بوسليم.

و أكد المسماري ان الوضع بمحور بوسليم حذر جدا ،إذ تفصل قوات الجيش مسافة أقل من كلم للوصول إلى الإشارة الضوئية الأولى بصلاح الدين ،و بعد ذلك ستلتحم القوات مع سكان الهضبة ،و سكان حي بوسليم بشكل كامل ،كما أحرزت القوات تقدما بمحور عين زارة جنوبا و هي تقترب من حي الفرناج و من شارع الشوك.

هذا و قال المسماري ،إنه تم اعلان رسميا عن قيام احدى سرايا القوات الخاصة قوات النخبة الليبية وهي تقوم بعمليات نوعية لضرب تجمعات قوات الوفاق.

