المنطقة الحرة بمصراتة تستقبل القنصل التركي

مصراتة-العنوان استقبلت المنطقة الحرة بمصراتة، اليوم الثلاثاء، القنصل التركي جوركان جورمير إيشلر، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال المشاريع المشتركة بين دولته والمنطقة الحرة. وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” قالت المنطقة الحرة بمصراتة أن رئيس مجلس الإدارة أكد على تطلعات المنطقة في تعزيز الشراكات مع الجانب التركي بما يحقق الإضافة في تشغيل …

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