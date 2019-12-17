المنطقة الحرة بمصراتة تستقبل القنصل التركي

مصراتة-العنوان استقبلت المنطقة الحرة بمصراتة، اليوم الثلاثاء، القنصل التركي جوركان جورمير إيشلر، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال المشاريع المشتركة بين دولته والمنطقة الحرة. وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” قالت المنطقة الحرة بمصراتة أن رئيس مجلس الإدارة أكد على تطلعات المنطقة في تعزيز الشراكات مع الجانب التركي بما يحقق الإضافة في تشغيل …
تعليق
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رغم جعجعة اردوغان وعداوة تميم لمصر ستجد الاستثمارات التركية والقطرية محمية فاى دولة ترجب بالاستثمار وترفض الاحتلال ففى مصر المنتجات التركية عديدة فى مصر حتى الان والعمالة المصرية فى قطر ثلاثمائة الف ويوجد بنك قطر وفروعه فى مصر ليعرف الجميع ان الاقتصاد شئ والاحتلال شئ اخر مرفوص
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