اختتام البرنامج التدريبي”تمكين” لشركة “اولى إنرجي”

اختتمت الجمعة 13 ديسمبر 2019 أشغال البرنامج التدريبي “تمكين” الذي أطلقته شركة “اولى إنرجي”، حيث قدم المشرفون من مدراء الأقسام بالشركة نصائحهم وملاحظاتهم للمتدربين الـ 10 وسط إجماع كامل على حرفيتهم ومهنيتهم.

وعبر مدير إدارة العروض في مجموعة “اولى إنرجي” معتز بن سعود عن اعجابه بهذه الطاقات الليبية الشابة، مشيدا بمدى التزامهم وتفانيهم في العمل، معتبرا إياهم عينة عن مواهب شباب ليبيا اليوم، مؤكدا أن الشركة قامت بعمل ممتاز خلال عملية اختيار المشاركين في ” تمكين“.

ومن جهتهم عبر المتدربون عن امتنانهم للمشرفين الذين قاسموهم خبرات وتجارب ثرية، مؤكدين أهمية مثل هذه البرامج ودورها في تنمية طاقات ومهارات الشباب الليبي الذي يزخر بكفاءات ومواهب متميزة.

ويعد برنامج “تمكين” الأول من نوعه في ليبيا اليوم، خاصة وأنه يهدف إلى تنمية مهارات وخبرات الشباب الليبي وإعداد قادة المستقبل في مجالات مهنية مختلفة.

وشارك في البرنامج التدريبي,الذي امتد على مدى 3 أشهر, 10 متدربين من شباب ليبيا تعددت تخصصاتهم بين الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الاقتصاد والتسويق.

وانقسم التدريب إلى جزئين نظري وعملي من خلال ورشات يومية في مقر الشركة تواصلت على امتداد أسبوعين، إضافة لعدد من الزيارات الميدانية لبعض منشآت الشركة بالمنطقة البترولية بمدينة رادس.

كما تمت زيارة محطة خدمات في محيط المنطقة البترولية تحت إشراف المسؤول عن محطات “أولا انرجي” بالضاحية الشمالية وذلك بهدف التعرف على المكونات الرئيسة للمحطة وعلى مختلف الخدمات التي تقدمها لحرفائها.

ليتم في مرحلة متقدمة من البرنامج تقسيم المتدربين إلى مجموعات عملت كل مجموعة منها على مشروعها الخاص وذلك في قطاعات التسويق وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والهندسة بحسب تخصص كل متدرب وتحت إشراف مجموعة من المتخصصين.