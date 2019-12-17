بليحق: رئيس مجلس النواب سيلتقي وزير خارجية إيطاليا لبحث مستجدات الوضع في ليبيا

طبرق-العنوان

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح من المتوقع أن يلتقي اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بليحق أن المستشار صالح اختتم اليوم الثلاثاء جولته الخارجية لجمهورية مصر العربية واليونان التي التقى خلالها عدد من المسؤولين على المستوى العربي والإقليمي والدولي أكد خلالها على موقف مجلس النواب من ضرورة سحب الاعتراف الدولي من حكومة فايز السراج غير الشرعية التي أصبحت تشكل خطراً على سيادة ليبيا ومصالح شعبها.

كما أكد رئيس مجلس النواب خلال مباحثاته الدولية على موقف مجلس النواب الرافض للاتفاقية الباطلة دستورياً التي وقعها فايز السراج مع الرئيس التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي نفسه غير المدستر الذي انبثقت منه حكومة الوفاق الوطني.