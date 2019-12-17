الثني يعقد اجتماعا موسعا لبحث احتياجات المديريات وخطة تأمين العاصمة

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا موسعا رفقة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، وبحضور مديري أمن المديريات، لبحث احتياجات مديريات أمن المنطقتين الجنوبية والغربية.

الاجتماع تطرق إلى الخطة الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لتأمين مدينة طرابلس عقب تحريرها.

كما تمت مناقشة الاحتياجات المتمثلة في الآليات والأسلحة والذخائر والاتصالات والإعاشة وكل ما يتعلق باستعداد المديريات للقيام بواجبها.

رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع على ضرورة تأمين مديريات الأمن لمناطقها وحدودها وألا تغادر أماكنها، مع تجهيز قوة للدعم المركزي.

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