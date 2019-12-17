تسليم 79 مهاجرا غير قانوني لمركز إيواء المهاجرين بالجفرة

سلمت غرفة عمليات الجفرة تسعة وسبعين مهاجرا غير قانوني لمركز إيواء المهاجرين بالمنطقة، لا يحملون أي وثائق ثبوتية، ودخلوا إلى ليبيا بطرق غير قانونية.

وفور وصولهم إلى المركز بدأ الهلال الأحمر الليبي إجراء الكشوفات الطبية والتحاليل المخبرية لهم، حيث تبين إصابة ثمانية عشر منهم بأمراض مختلفة.

وقال آمر مركز إيواء المهاجرين بالجفرة لقناتنا العقيد علي غيث إنه تم إعداد الكشوفات لترحيلهم إلى أوطانهم، وناشد جهات الاختصاص تقديم الدعم اللازم لمركز الإيواء الذي يعاني من تهالك المباني والمرافق الصحية.

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