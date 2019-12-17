تنظيم معرض متنقل للتوعية بمرض الإيدز

نظمت عدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية غدامس المعرض المتنقل الخاص بالتوعية بمرض الإيدز، في محطته الثانية ضمن مناشط إحياء اليوم العالمي للإيدز التي ينظمها قسم النشاط بمستشفى غدامس العام، بالتعاون مع قسم النشاط وقسم الصحة المدرسية بمكتب تعليم غدامس.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
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